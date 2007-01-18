Мишель Платини: «ФИФА и CAS – мафия, но внезапно я стал Аль Капоне от футбола, гангстером»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини в очередной раз раскритиковал ФИФА, сравнив организацию с мафией.

– ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне ( ) действуют как мафия. Это большая семья из маленькой Швейцарии. Они встречаются и обо всем договариваются, решают.

Они могут сделать так, что вы исчезнете из футбола. Я не сделал ничего плохого, а они убили меня вместе с Блаттером.

Я видел все изнутри. Они делают что хотят, они никому не подчиняются. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS – это, по сути, одни и те же люди, которые живут в Швейцарии и постоянно общаются.

– Чем вы занимались последние 4,5 года?

– После долгих лет работы я проснулся и ощутил опустошение. Впервые за 55 лет я не знал, что мне делать.

Внезапно я стал Аль Капоне мирового футбола, гангстером. Лавина обрушилась на меня. Было плохо – нападки со стороны ФИФА и сотен журналистов сделали мою жизнь невыносимой.

Через месяц эмоции стали утихать. Я начал понимать, в каком положении оказался. Я был готов защищаться, но в то же время знал, что это безнадежное дело. Поскольку главный герой заговора не имеет права выиграть у системы, которая его [заговор] создала.

Легко обвинить кого-то за десять секунд, и потом вы должны защищать себя годами. Я провел много времени с адвокатами, зная, что это ничего не даст.

Я посвятил время семье – жене, детям, внукам и друзьям. Я много путешествовал и играл в гольф.

Не буду плакать из-за потери работы. Я борюсь за себя по другой важной причине: я ненавижу несправедливость. Она меня достала.

Моя история действительно проста. ФИФА должна была мне деньги. Я ждал, ждал и ждал. Через несколько лет я наконец-то попросил вернуть мне долг. Я напомнил ФИФА о нем.

Я выставил счет, получил деньги, заплатил налоги. Я ничего не скрывал. Я не сделал ничего плохого. Через четыре года та же ФИФА обвинила меня в махинациях. Группа людей, заплативших мне.

Это был заговор ФИФА против моей кандидатуры на выборах президента, – заявил Платини.

Ранее ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини для взыскания 1,83 млн евро. 18 января 2011 года Блаттер одобрил перевод на счет Платини. ФИФА передала средства Платини две недели спустя.

Было установлено, что для этого платежа не было никаких оснований, и он должен восприниматься как «подарок». Федеральный верховный суд Швейцарии признал этот перевод «неоправданным платежом». Оба функционера были отстранены от футбола.

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