Кубок мира. Эстафета. Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут за Россию

18 января в немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 18 января, 16.15
Рупольдинг, Германия. Эстафета
Россия (№4): Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.
Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Швеция (№8): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Украина (№11): Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№13): Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.