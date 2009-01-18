Кубок мира. Эстафета. Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут за Россию

18 января в немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Дата проведения 18 января, 16.15

Россия (№4): Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Роман Реес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Швеция (№8): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№11): Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.

Австрия (№13): Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.