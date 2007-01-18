Геннадий Орлов: «Почему бы РПЛ не пойти по пути КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном расширении Премьер-лиги до 18 команд.

— Я уже неоднократно говорил, что нам это необходимо. Мы играем всего 30 матчей, а на Западе – 60-70. Вот вам и разница.

Надо играть два-три раза в неделю – в воскресенье-среду-воскресенье. Понимаете? И это позволит командам держать высокий темп.

Плюс расширение лиги, считаю, повысит коммерческую составляющую клубов. Больше народа придет на футбол, больше билетов продадут.

Считаю, уровень чемпионата не снизится. 18-я команда, напротив, станет давать бой лидерам.

— Два клуба выступили против расширения лиги – «Зенит» и «Спартак». Александр Медведев заметил, что при гладком чемпионате эта реформа приведет к увеличению расходов...

— Ну так давайте введем плей-офф. В чем проблема?

— Лига выступила за гладкий сезон.

— Идея с плей-офф, думаю, имела бы успех. В КХЛ же она работает. А в футболе осталась прежняя система.

Ну и нельзя не сказать про потолок зарплат. Его надо вводить.

— Это реально?

— Конечно, против такой меры выступят наши ведущие клубы. Они могут сейчас предлагать более выгодные условия.

Но ведь в НХЛ и НБА пошли по такому пути. Допустим, есть в команде три звезды, которые получают больше всех. Да? А остальные должны подпадать под потолок.

— Но как все-таки быть со спортивным принципом? Вы предлагаете его и в футболе отменить?

— Вот смотрите – у нас построили замечательные стадионы в Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде. Это здорово!

И я бы абсолютно спокойно отнесся к тому, если бы команды из этих городов полуискуственным образом попали бы в Премьер-лигу.

Правда, «Ротор» и так вроде выходит. А «Химки», как я понял, не собираются уже повышаться в классе – нет денег... И что делать?

— Федун заявил, что при 18 клубах в РПЛ вновь начнется «торговля» играми.

— Тут нужны факты. Это очень тонкая история. Я все-таки прошу обратить внимание на КХЛ. Закрытая лига с потолком зарплат.

Почему бы и футболу, РПЛ не пойти по такому пути? Ну почему нет? Хорошо, что решили расширить премьер-лигу. Еще бы по лимиту проголосовали... За его отмену, – сказал Орлов.

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы