Лопетеги о судействе матча с «Реалом»: «Это позор. Всегда одно и то же»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2) остался недоволен решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга.
«Это позор, это позор! Всегда одно и то же», – кричал Лопетеги спортивному директору Мончи в тоннеле «Сантьяго Бернабеу».
В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол де Йонга.
Голландец забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек «Севильи» Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитао при подаче.