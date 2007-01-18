Лопетеги о судействе матча с «Реалом»: «Это позор. Всегда одно и то же»

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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2) остался недоволен решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга.

«Это позор, это позор! Всегда одно и то же», – кричал Лопетеги спортивному директору Мончи в тоннеле «Сантьяго Бернабеу». 

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол де Йонга.

Голландец забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек «Севильи» Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитао при подаче.

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