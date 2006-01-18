«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (6:4), проигрывая 1:4 после 2-го периода. Овечкин сделал хет-трик

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» проявил характер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4).

«Кэпиталс» одержали победу, уступая со счетом 1:4 после двух периодов.

В третьем отрезке игры команда тренера Тодда Рирдена забросила пять шайб подряд, включая две от Александра Овечкина, который в итоге сделал хет-трик.

Еще по шайбе в третьем периоде забили Карл Хагелин, Том Уилсон и Якуб Врана.

Айлендерс – Вашингтон 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)
Дата проведения
18 января, 21.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Овечкин ( Бэкстрем)
1:1 – 13 Нелсон (Бэйли, Бовилье)
2:1 – 15 Сизикас (Тэйвс, Бовилье)
3:1 – 29 Эберле (Тэйвс, Барзэл)
4:1 – 37 Тэйвс (Брассар, Комаров)
4:2 – 42 Хагелин (Дженсен, Паник)
4:3 – 45 Овечкин (Карлсон)
4:4 – 54 Уилсон (Карлсон, Орлов)
4:5 – 57 Врана ()
4:6 – 59 Овечкин (Орлов, Оши)

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