«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (6:4), проигрывая 1:4 после 2-го периода. Овечкин сделал хет-трик

«Вашингтон» проявил характер в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (6:4).

«Кэпиталс» одержали победу, уступая со счетом 1:4 после двух периодов.

В третьем отрезке игры команда тренера Тодда Рирдена забросила пять шайб подряд, включая две от , который в итоге сделал хет-трик.

Еще по шайбе в третьем периоде забили Карл Хагелин, Том Уилсон и Якуб Врана.