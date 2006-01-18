«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (6:4), проигрывая 1:4 после 2-го периода. Овечкин сделал хет-трик

«Вашингтон» проявил характер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4).
«Кэпиталс» одержали победу, уступая со счетом 1:4 после двух периодов.
В третьем отрезке игры команда тренера Тодда Рирдена забросила пять шайб подряд, включая две от Александра Овечкина, который в итоге сделал хет-трик.
Еще по шайбе в третьем периоде забили Карл Хагелин, Том Уилсон и Якуб Врана.
- Дата проведения
- 18 января, 21.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
- 0:1 – 10 Овечкин ( Бэкстрем)
- 1:1 – 13 Нелсон (Бэйли, Бовилье)
- 2:1 – 15 Сизикас (Тэйвс, Бовилье)
- 3:1 – 29 Эберле (Тэйвс, Барзэл)
- 4:1 – 37 Тэйвс (Брассар, Комаров)
- 4:2 – 42 Хагелин (Дженсен, Паник)
- 4:3 – 45 Овечкин (Карлсон)
- 4:4 – 54 Уилсон (Карлсон, Орлов)
- 4:5 – 57 Врана ()
- 4:6 – 59 Овечкин (Орлов, Оши)