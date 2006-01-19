Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»

Главный тренер поделился мыслями о работе в «Барселоне».

«Большой клуб никогда ранее не связывался со мной. Думаю, в жизни все идет своим чередом, мне характерен скромный образ мышления, так что я знаю, как трудно достичь подобных целей.

Я считаю, что достоин этой работы, но знаю, что порой этого недостаточно. Я собираюсь извлечь пользу из своего присутствия здесь и наслаждаться каждой секундой, пока мне не придется уйти.

Я просыпаюсь каждый день и говорю: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!» Лучшего места и не придумать, это реально», – сказал Сетьен.

Сетьен – фанат Месси и Кройффа. Его футбол почти идеально подходит «Барселоне»