Экс-судья Андухар Оливер об отмененном голе «Севильи»: «Не думаю, что Гудель фолил на Милитао. Контакт инициировал игрок «Реала»

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Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал отмененный гол «Севильи» в ворота «Реала» в матче 20-го тура Ла Лиги (2:1 в пользу мадридцев).

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, который забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитао при подаче.

«Я не думаю, что Гудель фолил на Милитао. Игрок «Севильи» находится спиной к Милитао и не двигается, это не блокировка.

Контакт с Гуделем инициировал сам защитник «Реала». Но когда судья пошел к монитору, я понял, что он собирается отменить гол», – сказал Андухар Оливер.

Фото: кадр из трансляции матча

Зидан про отмененный гол де Йонга: «Очевидная блокировка, это фол. Не нужно жаловаться»

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