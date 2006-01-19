Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу в поединке против на турнире UFC 246.

«Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше», – заявил Макгрегор.

Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд.

Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд на UFC 246

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