Мончи о матче с «Реалом»: «Я бы увел команду с поля, если бы второй гол отменили»

Спортивный директор «Севильи» Мончи после матча с «Реалом» (1:2) остался крайне недоволен работой судей.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, игрок замкнул навес с углового. Судья посчитал, что хавбек Неманя Гудель заблокировал игрока Эдера Милитао при угловом.

«Все видели момент. Это серьезнее, чем обычная игровая ситуация. Я отказываюсь анализировать матч с точки зрения тактики или технический действий, потому что этот момент – ключевой, после этого пытаться анализировать игру просто абсурдно», – сказал Мончи.

Также Мончи высказался о засчитанном голе «Севильи». Во время атаки форвард коснулся мяча рукой, после чего де Йонг забил.

«Если бы они отменили этот гол, я бы вышел на поле и увел бы команду», – заявил Мончи.