Лопетеги про отмененный гол в матче с «Реалом»: «Я много раз пересмотрел момент и до сих пор не понимаю, что увидел судья»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча Ла Лиги с (1:2).

О матче

«Мы хорошо выступили в первом тайме, но в начале второго не очень хорошо следили за мячом. И у них впервые появился шанс забить. Затем соперник забил снова после того, как нам удалось сравнять счет. Мы хорошо поработали и заслужили большего».

Об отмененном голе де Йонга в первом тайме

«Я возражал, пересматривал момент и до сих пор не знаю, что увидел рефери.

Я расстроен, потому что не понимаю решения. Я много лет в футболе и ничего не увидел [в эпизоде], я хотел бы, чтобы они объяснили решение. Было бы лучше уйти на перерыв со счетом 1:0», – сказал Лопетеги.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, который забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» при подаче.

Фото: кадр из трансляции