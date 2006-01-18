Лопетеги про отмененный гол в матче с «Реалом»: «Я много раз пересмотрел момент и до сих пор не понимаю, что увидел судья»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2).
О матче
«Мы хорошо выступили в первом тайме, но в начале второго не очень хорошо следили за мячом. И у них впервые появился шанс забить. Затем соперник забил снова после того, как нам удалось сравнять счет. Мы хорошо поработали и заслужили большего».
Об отмененном голе де Йонга в первом тайме
«Я возражал, пересматривал момент и до сих пор не знаю, что увидел рефери.
Я расстроен, потому что не понимаю решения. Я много лет в футболе и ничего не увидел [в эпизоде], я хотел бы, чтобы они объяснили решение. Было бы лучше уйти на перерыв со счетом 1:0», – сказал Лопетеги.
В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, который забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитао при подаче.
Фото: кадр из трансляции