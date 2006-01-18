Лопетеги про отмененный гол в матче с «Реалом»: «Я много раз пересмотрел момент и до сих пор не понимаю, что увидел судья»

Теги Реал Мадрид Севилья судьи Люк де Йонг Неманя Гудель Хулен Лопетеги Хуан Мартинес Мунуэра Эдер Милитао Футбол

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

О матче 

«Мы хорошо выступили в первом тайме, но в начале второго не очень хорошо следили за мячом. И у них впервые появился шанс забить. Затем соперник забил снова после того, как нам удалось сравнять счет. Мы хорошо поработали и заслужили большего».

Об отмененном голе де Йонга в первом тайме

«Я возражал, пересматривал момент и до сих пор не знаю, что увидел рефери.

Я расстроен, потому что не понимаю решения. Я много лет в футболе и ничего не увидел [в эпизоде], я хотел бы, чтобы они объяснили решение. Было бы лучше уйти на перерыв со счетом 1:0», – сказал Лопетеги.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, который забил после навеса с углового. Судья посчитал, что хавбек Неманя Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитао при подаче.

 

Фото: кадр из трансляции

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