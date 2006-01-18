Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» принимает «Севилью», «Эйбар» сыграет с «Атлетико»

В 20-м туре Ла Лиги в гостях играет с , «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.

Чемпионат Испании

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги