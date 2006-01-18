Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» принимает «Севилью», «Эйбар» сыграет с «Атлетико»

В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях играет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.
Чемпионат Испании
20-й тур
- Дата проведения
- 18 января, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Гол:
- 0:1 – 64 Алеиш Видаль.
-
Леванте –
Фернандес, Тоньо, Кабако, Коке, Постиго, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Майораль (Леон, 79), Моралес (Эрнани, 66).
-
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Лагуардиа, Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.
- Дата проведения
- 18 января, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Карвахаль, Милитао, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Родриго, Йович.
-
Севилья –
Вацлик, Навас, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Банега, Гудель, Фернандо, Васкес, Мунир, де Йонг.
- Дата проведения
- 18 января, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 19 января, 14.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 19 января, 16.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 19 января, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 19 января, 20.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Бутарке»
-
Леганес –
Куэльяр, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Бустинса, Сильва, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Родригес, Каррильо, Брэйтуэйт.
-
Хетафе –
Сория, Ньом (Этебо, 31), Джене, Суарес, Кукурелья (Фажр, 89), Арамбарри, Максимович, Кабрера, Оливера, Мата, Молина (Дуро, 84).
- Предупреждения:
- Ньом (15), Меса (53), Брэйтуэйт (56), Максимович (64), Арнаис (66), Мата (72), Ресио (76), Сильва (90), Рубен Перес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.