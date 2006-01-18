Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» принимает «Севилью», «Эйбар» сыграет с «Атлетико»

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В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях играет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.

Чемпионат Испании

20-й тур

Леванте – Алавес 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 января, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Гол:
0:1 – 64 Алеиш Видаль.
ЛевантеФернандес, Тоньо, Кабако, Коке, Постиго, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Майораль (Леон, 79), Моралес (Эрнани, 66).
АлавесПачеко, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Лагуардиа, Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.
Предупреждения:
Эли (39), Мелеро (42), Химо Наварро (67), Дуарте (70), Кабако (87), Камараса (89).

 

Реал Мадрид – Севилья 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 января, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал МадридКуртуа, Варан, Карвахаль, Милитао, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Родриго, Йович.
СевильяВацлик, Навас, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Банега, Гудель, Фернандо, Васкес, Мунир, де Йонг.
Предупреждения:
Модрич (37), Банега (54).

 

Осасуна – Вальядолид
Дата проведения
18 января, 20.30, «Эль-Садар»
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Эйбар – Атлетико
Дата проведения
18 января, 23.00, «Ипуруа»
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Мальорка – Валенсия
Дата проведения
19 января, 14.00, «Сон Моиш»
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Бетис – Реал Сосьедад
Дата проведения
19 января, 16.00, «Бенито Вильямарин»
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Вильярреал – Эспаньол
Дата проведения
19 января, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Атлетик – Сельта
Дата проведения
19 января, 20.30, «Сан Мамес»
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Барселона – Гранада
Дата проведения
19 января, 23.00, «Камп Ноу»
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Леганес – Хетафе 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
17 января, 23.00, «Бутарке»
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Голы:
0:1 – 12 Кабрера, 0:2 – 21 Ньом, 0:3 – 33 Мата.
ЛеганесКуэльяр, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Бустинса, Сильва, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Родригес, Каррильо, Брэйтуэйт.
ХетафеСория, Ньом (Этебо, 31), Джене, Суарес, Кукурелья (Фажр, 89), Арамбарри, Максимович, Кабрера, Оливера, Мата, Молина (Дуро, 84).
Предупреждения:
Ньом (15), Меса (53), Брэйтуэйт (56), Максимович (64), Арнаис (66), Мата (72), Ресио (76), Сильва (90), Рубен Перес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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