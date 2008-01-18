Провал в биатлонной эстафете, Минспорта под угрозой, Янг в «Интере» и другие новости утра

1. Женская сборная России по биатлону показала худший за три года результат в эстафете, заняв 11-е место в Рупольдинге. При этом Кристина Резцова на 3-м этапе в стойке стреляла по закрытым мишеням: белоруска Сола ошиблась и открыла огонь по чужой установке. Гонку выиграла Норвегия.

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе Конор Макгрегор вернется в клетку и подерется с Дональдом Серроне на UFC 246. Букмекеры верят в ирландца, а президент UFC уже обещал ему реванш с Хабибом в случае победы. Колби Ковингтон сказал, что Конор даже со стариком в баре не справился и не сможет нокаутировать Серроне, а что думаете вы? Ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте на главный бой выходных!

2. Трансферы. Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Полузащитник сборной Казахстана Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре. Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить рабочую визу, а ЦСКА не готов платить 3-5 млн евро агентам форварда и может предложить комиссию от перепродажи

«МЮ» и «Спортинг» согласовали трансфер Фернандеша за 60 млн евро плюс бонусы. «Ювентус» и «Барселона» ведут переговоры об обмене Бернардески на Ракитича. «Милан» согласовал трансфер Ольмо за 20+5 млн евро.

3. Появилась информация, что сотрудников Минспорта России заставили написать заявления на увольнение, а само ведомство ликвидируют. Пресс-служба Минспорта опровергает.

4. НХЛ. Кучеров сделал дубль во 2-м матче подряд, Василевский одержал 24-ю победу в сезоне, упрочив лидерство среди вратарей, Малкин набрал 2 очка. Все результаты – здесь.

5. Тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить «Локомотив».

6. Защитник Харри Магуайр стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед». Он в клубе с лета.

7. В стартовом матче 18-го тура Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах в гостях проиграла «Шальке» (0:2) и упустила шанс подняться на 1-е место.

8. НБА. «Оклахома» уступила «Майами», «Сан-Антонио» проиграл «Атланте». Другие результаты – здесь.

9. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, что его контракт с РФС был автоматически продлен до лета 2022 года. Остались технические детали продления на полгода, поскольку ЧМ пройдет в декабре.

10. Украинского футболиста выгнали из клуба первой лиги «Агробизнес» за посещение России. 🤷

11. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал на втором турнире подряд и может стать второй ракеткой России.

12. Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов

13. В 20-м туре Евролиги 33 очка Майка Джеймса помогли ЦСКА победить «Басконию», «Зенит» проиграл «Валенсии».

14. Российская шахматистка Александра Горячкина в 8-й партии обыграла Цзюй Вэньцзюнь из Китая и повела в матче на первенство мира.

15. Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по борьбе с договорными матчами.

16. Дакар-2020. Каргинов, Брейбек, Касале и Сайнс выиграли гонку, Карякин – 2-й, Алонсо – 13-й.

Цитаты дня.

Федун о расширении РПЛ: «Мое отношение крайне негативное. Руководители команд смогут «торговать» играми»

Клопп о Кубке Африки зимой: «Это катастрофа для нас, но скажут: «Опять этот нытик из «Ливерпуля»

Спиридонов – Навальному: «Ты много детям с донатов помог? Только собирать можешь с хомяков и тратить на себя»

Кристина Резцова: «Была готова работать, а лыжи – нет. Может, тренеры скажут, что я полное дно, которое еле ехало»

Роберт Бауэр: «Мне не кажется, что русские – счастливая нация. За годы коммунизма люди зациклились на дисциплине»