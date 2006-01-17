Федун о расширении РПЛ: «Мое отношение крайне негативное. Руководители команд смогут «торговать» играми»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об идее расширения РПЛ.
«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.
У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад.
Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», – сказал Федун.
РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы