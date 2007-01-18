НБА. «Оклахома» против «Майами», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей.

В Оклахоме сойдутся два открытия сезона «Тандер» и «Хит». Дончича примет «Портленд» Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд

Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?