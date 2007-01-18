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Sports.ru NBA

    НБА. «Оклахома» против «Майами», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. 

    В Оклахоме сойдутся два открытия сезона «Тандер» и «Хит». «Даллас» Дончича примет «Портленд» Лилларда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Чикаго
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Миннесота
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Майами
    Дата проведения
    18 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Кливленд
    Дата проведения
    18 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Атланта
    Дата проведения
    18 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Портленд
    Дата проведения
    18 января, 05.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд

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