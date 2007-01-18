НБА. «Оклахома» против «Майами», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
В Оклахоме сойдутся два открытия сезона «Тандер» и «Хит». «Даллас» Дончича примет «Портленд» Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 18 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 18 января, 05.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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