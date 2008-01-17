Дакар-2020. Каргинов, Брейбек, Касале и Сайнс выиграли гонку, Карякин – 2-й, Алонсо – 13-й

17 января 2020 года
Этап 12
Мотоциклы
1. Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хонда») – 1:28.15
2. Рики Брейбек (США, «Хонда») +0.53
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.25
…48. Дмитрий Агошков (Россия, «КТМ») +29.54
Итоговое положение
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 40:02.36
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +16.26
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +24.02
...57. Дмитрий Агошков (Россия, «КТМ») +16:51.21
Квадроциклы
1. Аркадиуш Линднер (Польша, «Ямаха») – 1:53.15
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +1.21
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +1.25
Итоговое положение
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 52:04.39
2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +18.24
3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +1:04.15
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 1:37.30
2. Ясир Сайдан (Саудовская Аравия, «Мини») +1.32
3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +3.16
…4. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +3.25
…14. Александр Доросинский (Россия, «Мини») +8.25
…18. Денис Кротов (Россия, «Мини») +11.11
Итоговое положение
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 42:59.17
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +6.21
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +9.58
…13. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +4:42.47
…14. Александр Доросинский (Россия, «Мини») +5:07.06
…16. Денис Кротов (Россия, «Мини») +7:38.01
Мотовездеходы SSV
1. Рейнальдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 1:36.19
2. Блэйд Хильдебранд (США, «Кан-Ам») +0.24
3. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +3.18
…4. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +3.40
…19. Илья Русс (Россия, «Кан-Ам») +14.49
…23. Алексей Шмотьев (Россия, «Кан-Ам») +16.38
Итоговое положение
1. Кейси Кьюри (США, «Кан-Ам») – 53:25.52
2. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +52.36
...23. Илья Русс (Россия, «Кан-Ам») +15:25.39
...27. Алексей Шмотьев (Россия, «Кан-Ам») +31:48.50
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 1:28.41
2. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +2.01
3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +2.07
…5. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +2.53
…9. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +5.51
Итоговое положение
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 45:33.36
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +42.26
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +2:04.42
...4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:55.28