Тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив» (iDNES.cz)

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить , утверждает iDNES.cz.

Представители московского клуба обратились с предложением к чешскому специалисту в Испании, где проходят сборы обеих команд.

«Это правда. «Локомотив» сильно интересовался Трпишовски, но он решил остаться в , – сообщил источник в чешском клубе.

Ранее Betting Insider сообщал, что кандидатуру Трпишовски рассматривали «Спартак» и «Динамо».

43-летний специалист возглавляет «Славию» с 2017 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Чехии и дважды выиграла Кубок страны.

Также в сезоне-2018/19 «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а в этом году пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, где заняла последнее место в группе F.