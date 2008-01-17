Тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив» (iDNES.cz)

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Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить «Локомотив», утверждает iDNES.cz.

Представители московского клуба обратились с предложением к чешскому специалисту в Испании, где проходят сборы обеих команд.

«Это правда. «Локомотив» сильно интересовался Трпишовски, но он решил остаться в «Славии», – сообщил источник в чешском клубе.

Ранее Betting Insider сообщал, что кандидатуру Трпишовски рассматривали «Спартак» и «Динамо».

43-летний специалист возглавляет «Славию» с 2017 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Чехии и дважды выиграла Кубок страны. 

Также в сезоне-2018/19 «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а в этом году пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, где заняла последнее место в группе F.

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