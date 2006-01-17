Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить рабочую визу (Sport24)

Форвард Александр Соболев получил предложение от одного из клубов АПЛ, сообщает Sport24.

При этом, по информации источника, 22-летний футболист столкнулся с проблемой получения рабочей визы в Англию, поскольку ему не хватает матчей в составе сборной России.

Согласно лимиту АПЛ, для получения разрешения на работу иностранный футболист должен сыграть в 75% матчей своей национальной команды за последние два года, если его сборная занимает место с 31-го по 50-е в рейтинге ФИФА.

Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. В октябре прошлого года Соболев впервые был вызван в национальную команду на матч квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра из-за травмы Федора Смолова, но на поле так и не вышел.