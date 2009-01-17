Минспорта России: «Сотрудники массово не увольнялись, о ликвидации ведомства ничего не известно»

Пресс-служба Министерства спорта России прокомментировала информацию о массовых увольнениях.

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что всех сотрудников ведомства попросили написать заявления на увольнение.

Ранее министр спорта ушел в отставку вместе со всем правительством России.

«Сотрудники Минспорта массово не увольнялись, о ликвидации министерства ничего не известно», – заявили в пресс-службе Минспорта.

Как стало известно , на самом деле в Министерстве все-таки происходят массовые увольнения.

Министр спорта Колобков уходит в отставку вместе со всем правительством России

Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?