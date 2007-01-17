Президент UFC: «Конор получит реванш с Хабибом, если победит Серроне»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что победа в бою с Дональдом Серроне принесет ирландцу титульный бой.

«Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не большой секрет.

Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций — это величайшее шоу в истории UFC», – заявил Уайт.

Бой Конор — Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

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