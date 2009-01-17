Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Защитник Эшли Янг перешел в «Интер».

34-летний англичанин подписал контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на сезон.

Сумма трансфера, предположительно, составила 1,5 миллиона евро. Ранее стало известно, что за полтора года в «Интере» Янг заработает 6 миллионов евро.

Янг выступал за «МЮ» с 2011 года. В общей сложности он провел за клуб 261 матч во всех турнирах и забил 19 голов.

Янг ушел из «Юнайтед». Он капитан и лидер раздевалки, но «Интер» дал двухлетний контракт (а в Италии щадящие налоги)