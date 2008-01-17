Булыкин стал офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Советник гендиректора «Локомотива», бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назначен офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«Я хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Когда в создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела.

В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола.

Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении.

Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было», – сказал Булыкин.

Дмитрий Булыкин – офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами. Желаем успехов! pic.twitter.com/EWs98ebAQ5 — РФС (@rfsruofficial) January 17, 2020

В 2004-м Булыкин и Овчинников снялись в клипе Reflex. Игроки забили на запрет РФС, а съемки им напоминали договорняк

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