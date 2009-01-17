«МЮ» и «Спортинг» согласовали трансфер Фернандеша за 60 млн евро плюс бонусы

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Стороны согласовали трансфер за 60 миллионов евро плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Клубы улаживают финальные детали по поводу размера бонусов. Сделку могут закрыть в ближайшие часы.
Фернандеш подпишет контракт до 2025 года с заработной платой 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне футболист провел за «Спортинг» 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов.
Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел