«МЮ» и «Спортинг» согласовали трансфер Фернандеша за 60 млн евро плюс бонусы

Полузащитник «Спортинга» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Стороны согласовали трансфер за 60 миллионов евро плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Клубы улаживают финальные детали по поводу размера бонусов. Сделку могут закрыть в ближайшие часы.

Фернандеш подпишет контракт до 2025 года с заработной платой 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне футболист провел за 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел