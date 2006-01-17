Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о продлении контракта с .

— Пару дней назад в одном из СМИ появилась информация о том, что вы согласовали новый контракт с РФС, в другом — наоборот, что этого не произошло. Как обстоит ситуация на самом деле?

— Могу только повторить сказанное ранее. После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года.

Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того.

Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире, – сказал Черчесов.