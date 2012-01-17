Спиридонов – Навальному: «Ты много детям с донатов помог? Только собирать можешь с хомяков и тратить на себя»

Российский волейболист Алексей Спиридонов усомнился, что оппозиционер Алексей Навальный отдает на благотворительность деньги, которые получает от тех, кто его поддерживает.

Навальный удивился, что журналист RT Антон Красовский получает более полумиллиона рублей в месяц.

«Окей. То есть «Раша тудей» собирает с налогоплательщиков 20 миллиардов рублей в год, чтобы потом платить всяким отбросам по 550 тысяч рублей в месяц.

Могу только представить, сколько получают отбросы рангом выше. А мы потом должны на операции детям СМС-ками собирать», – отметил Навальный.

«Алеш, а ты-то много детям помог со своих донатов?

Ты только собирать можешь с хомяков и тратить на себя», – написал Спиридонов.