Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл в расположение «Зенита» в Катаре.
26-летний игрок пройдет просмотр в петербургском клубе.
Исламхан находится в статусе свободного агента. В конце 2019 года у футболиста истек срок контракта с «Кайратом», и игрок не стал его продлевать.
Ранее стало известно, что футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года.
Бауыржан Исламхан прибыл на «Газпром» — тренировочные сборы в Катаре ✌— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 17, 2020
Все подробности: https://t.co/e8vh8udA7a pic.twitter.com/mhtBLw3DJp