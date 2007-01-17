Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл в расположение «Зенита» в Катаре.

26-летний игрок пройдет просмотр в петербургском клубе.

Исламхан находится в статусе свободного агента. В конце 2019 года у футболиста истек срок контракта с «Кайратом», и игрок не стал его продлевать.

Ранее стало известно, что футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года.