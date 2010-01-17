Женская сборная России по биатлону показала худший за три года результат в эстафете

Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и использовали шесть дополнительных патронов и на финише отстали от победительниц – команды Норвегии – на две с половиной минуты.

В этом сезоне россиянки были 5-ми на этапе в Эстерсунде, 7-ми – в Оберхофе и взяли серебро в .

11-е место – худший результат команды за последние три года. На предолимпийской неделе в Пхенчхане в сезоне-2016/17 сборная России заняла 12-е место. Тогда в эстафете бежали Татьяна Акимова, , Ирина Услугина и Старых.