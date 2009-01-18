Кристина Резцова: «Была готова работать, а лыжи – нет. Может, тренеры скажут, что я полное дно, которое еле ехало»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о работе лыж на третьем этапе эстафеты в Рупольдинге.

Сборная России заняла 11-е место по итогам гонки.

«В целом нормально. Единственное, что здесь нет такой халявы, как на первом этапе в начале. Пришлось включиться просто сразу.

Но, если честно, у меня был шок, когда я с первых метров начала фигачить по полной, а передо мной была Экхофф. Я подумала: а почему бы мне за ней не подержаться? Мы доехали с ней до первого маленького подъема, и я вижу, что лыжи у меня вообще не едут. Думаю, ладно, может, это просто Экхофф до фига сильная. А я тут поверила в себя

Но как только мы начали съезжать с последнего бугорка и я начала толкаться через шаг, и просто шведка в этом момент сбоку обкатывает меня и уезжает! У меня чуть слезы на глаза не накатились. Очень обидно.

Перед подъемом меня обгоняет Вирер, я сажусь сразу за ней. Все вроде бы нормально. Чтобы вы понимали, я в потоке ее даже не накатила! В лыжне, по льду! То есть я как ехала с ней на одном расстоянии, так и ехала. Хотя в потоке обычно накатываешь. Честно скажу, я сильно материлась в тот момент, когда меня объезжали.

В спринте мне не с кем было сравнить, а сегодня было с кем. И это было в два раза тяжелее морально, потому что я понимала, что ты готов работать, а лыжи под тобой – нет. Может быть, это мое субъективное ощущение, и тренеры скажут мне, что я на самом деле – полное дно, которое еле ехало. Но мои ощущения такие. Именно функционально я была готова бороться», – сказала Резцова.

В эстафете Резцова стреляла по закрытым мишеням и ничего не сказала судьям. Еще повезло, что нас не дисквалифицировали

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