«Ювентус» и «Барселона» ведут переговоры об обмене Бернардески на Ракитича

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«Ювентус» и «Барселона» обсуждают обмен игроками, сообщает As.

В туринский клуб может перейти полузащитник Иван Ракитич, а в обратом направлении может отправиться хавбек Федерико Бернардески.

Стороны ведут переговоры. Идея возникла еще прошлым летом, но каталонцы отказались от нее из-за тренера Эрнесто Вальверде.

Ракитич согласен на трансфер и уже достиг принципиальной договоренности с «Ювентусом». Позиция представителей Бернардески пока неизвестна.

Клубы также пока не могут согласовать финансовые условия сделки. «Юве» хотел бы дополнительно получить денежную компенсацию, учитывая разницу в возрасте между игроками, которая составляет 6 лет.

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