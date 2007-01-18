«Ювентус» и «Барселона» ведут переговоры об обмене Бернардески на Ракитича

«Ювентус» и «Барселона» обсуждают обмен игроками, сообщает As.
В туринский клуб может перейти полузащитник Иван Ракитич, а в обратом направлении может отправиться хавбек Федерико Бернардески.
Стороны ведут переговоры. Идея возникла еще прошлым летом, но каталонцы отказались от нее из-за тренера Эрнесто Вальверде.
Ракитич согласен на трансфер и уже достиг принципиальной договоренности с «Ювентусом». Позиция представителей Бернардески пока неизвестна.
Клубы также пока не могут согласовать финансовые условия сделки. «Юве» хотел бы дополнительно получить денежную компенсацию, учитывая разницу в возрасте между игроками, которая составляет 6 лет.