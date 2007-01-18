«Ювентус» и «Барселона» ведут переговоры об обмене Бернардески на Ракитича

«Ювентус» и обсуждают обмен игроками, сообщает As.

В туринский клуб может перейти полузащитник , а в обратом направлении может отправиться хавбек .

Стороны ведут переговоры. Идея возникла еще прошлым летом, но каталонцы отказались от нее из-за тренера Эрнесто Вальверде.

Ракитич согласен на трансфер и уже достиг принципиальной договоренности с . Позиция представителей Бернардески пока неизвестна.

Клубы также пока не могут согласовать финансовые условия сделки. «Юве» хотел бы дополнительно получить денежную компенсацию, учитывая разницу в возрасте между игроками, которая составляет 6 лет.