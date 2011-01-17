Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов 

Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия»

В этой номинации помимо американца были представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко и Андре Уорд.

Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.

Мэйвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия с 915 млн долларов, Роналду – второй, Месси – третий

Флойд Мэйвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. 915 млн долларов – за 10,5 боев и открытие стриптиз-клуба