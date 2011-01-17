Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов 

Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия»
В этой номинации помимо американца были представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко и Андре Уорд.
Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.
Мэйвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия с 915 млн долларов, Роналду – второй, Месси – третий
Флойд Мэйвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. 915 млн долларов – за 10,5 боев и открытие стриптиз-клуба