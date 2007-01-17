Роберт Бауэр: «Мне не кажется, что русские – счастливая нация. За годы коммунизма люди зациклились на дисциплине»

Защитник тульского Роберт Бауэр поделился мнением о русском менталитете.

— Знаете, даже в России мне не кажется, что каждый счастлив в этой стране.

— Уже ощутили?

— Я знаком с русской культурой, а вот моя жена знает ее только через меня. Русские, хоть и выглядят закрытыми, все же прекрасные люди.

Но если моя жена идет в город, это может стать большой проблемой, потому что здесь никто не говорит по-английски. Могу вспомнить много историй, в которых люди просто ее игнорировали, потому что не могли ее понять. Поэтому точно могу сказать, что в России сложно живется тем, кто не знает языка.

— Что за истории?

— Например, однажды поехали в аквапарк в городе Серпухов — мы снимаем дом неподалеку оттуда. Нам сказали, что нужно заплатить, надеть сланцы и переодеться до входа в сам аквапарк. Было очень сложно разобраться, чего от нас хотят, а нам все твердили: «Как так можно! Почему вы этого не знаете!».

Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться.

— Видите эти черты в членах своей семьи?

— Только если тягу к дисциплине. Думаю, у нас с ними микс немецкого и русского, поэтому мы ведем себя чуть по-другому.

Что бесит в России лично меня, так это обилие бумаг. Я должен сделать миллион вещей, чтобы получить визу для себя и моей семьи. Это целая операция, просто невероятно! – сказал Бауэр.