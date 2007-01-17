Главред Daily Storm: «Всех сотрудников Минспорта России заставили написать заявления на увольнение»

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что все сотрудники Министерства спорта России напишут заявления на увольнение.
Ранее министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе со всем правительством России.
«Всех сотрудников Минспорта РФ заставили написать заявления на увольнение.
Видимо, министерство правда ликвидируют. Будет агентство», – написала Сивкова.
Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», пресс-служба Минспорта опровергла информацию о ликвидации ведомства.
Министр спорта Колобков уходит в отставку вместе со всем правительством России
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