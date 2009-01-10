«Атлетико» выбил «Барсу» из Суперкубка Испании, венгр Кашшаи возглавил российских судей, белорусский бомбардир в ЦСКА и другие новости утра

1. «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3) в жарком (стычка Феликса и Месси, много ВАР) полуфинале Суперкубка Испании. Трофей будет разыгран в мадридском дерби в Саудовской Аравии.

2. Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС. Фурса покинул «Зенит и стал главой департамента инспектирования.

3. Трансферы. ЦСКА подписал лучшего бомбардира белорусской лиги Шкурина. Шейдаев ушел из «Динамо». «Зенит» не отпустит Кокорина в аренду в «Фейеноорд». «Рубин» сделал предложение экс-форварду «Ман Сити» Бони. «Краснодар» претендует на Вериссимо, которого не смогли купить «Спартак» и «Зенит».

Янг отказался продлевать контракт с «МЮ» и намерен уйти уже в январе (в «Интер»?). Сульшер хочет подписать шесть игроков, а «Ман Сити» нужны центральный и левый защитники.

4. НХЛ. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Аризону» благодаря дублю Кучерова, Дадонов забил 19-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

5. «Торпедо» победило «Ак Барс» в КХЛ впервые с 2017 года. «Магнитка» выиграла шестой домашний матч подряд, хотя «Амур» почти спасся с 0:4. «Автомобилист» был сильнее «Адмирала».

6. Россия и Австралия вышли в 1/2 финала ATP Cup. Медведев поспорил со Шварцманом во время матча и ударил ракеткой по судейской вышке. Теннисистов разнимал арбитр.

7. 1,3 млн человек посмотрели финал МЧМ-2011 на «Матч ТВ». 6,6 млн – финал-2020 на Первом канале. Матч Россия – США на ЧМ – единственное спортивное событие в топ-20 программ 2019 года на российском телевидении.

8. Ульсбю-Ройселанн выиграла спринт на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, Миронова – 19-я, Поршнева – 29-я.

9. НБА. «Филадельфия» взяла верх над «Бостоном», «Миннесота» победила «Портленд». Остальные результаты – здесь.

10. Дзюба, Халк и Аршавин вошли в сборную «Зенита» прошедшего десятилетия по мнению болельщиков.

11. Еще про футбол. Кейн выбыл до апреля из-за разрыва мышцы бедра. Хавбека «Лейпцига» Ильзанкера обвиняют в изнасиловании. Мужчина, оскорблявший Балотелли на расовой почве, пять лет не сможет посещать матчи в Евросоюзе.

12. Малкин вошел в символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ. Шестеркин – самый перспективный игрок НХЛ по версии TSN, Денисенко, Капризов и Романов – в топ-5.

13. Михаила Кокляева хотят пригласить на шоу Fight Nights Global, где выступит Зулузиньо. Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом. Папа Римский назвал Уайлдера послом бокса в мире.

14. Дакар-2020. Карякин (здесь рассказываем про него) и Каргинов лидируют в ралли после 5-го этапа.

Цитаты дня:

Максим Траньков: «Канада – это Россия наоборот. Я увидел там, какими мы могли бы быть»

Андрей Рублев: «Постороннему, пусть и психологу, я не доверяю. Как он мне поможет?»

Месси о том, верит ли он в Вальверде: «Да. Нужно быть сплоченнее, чем когда-либо»