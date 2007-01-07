Роналду обошел Месси по хет-трикам, «Юве» разнес «Кальяри», «Интер» победил «Наполи», «Арсенал» выбил «Лидс» и другие новости утра

1. В понедельник играли лидеры Серии А. «Ювентус» разнес «Кальяри» – 4:0! Роналду сделал 36-й хет-трик в чемпионатах и обошел Месси!

«Интер» не отпустил конкурента вперед, победив в гостях «Наполи» – 3:1. Ибрагимович довольно-таки блекло отыграл первый матч после возвращения в «Милан».

2. «Арсенал» выбил «Лидс» из Кубка Англии, и уже известны многие пары следующего раунда: «пушкари» встретятся с «Борнмутом», «Ман Сити» – с «Фулхэмом», «Челси» – с «Халлом».

Сегодня дерби Большого Манчестера в другом турнире – Кубке лиги. «МЮ» против «Ман Сити» на «Олд Траффорд»! Это первый полуфинал, будет еще ответный в конце января. Ровно месяц назад «МЮ» разделал «Ман Сити» в гостевой игре чемпионата! Думаете, парни Сульшера снова разбегутся как надо? Тогда примите 1000 рублей в подарок и выиграйте вместе с «МЮ»! Сделать выбор в пользу «Сити» тоже можно, разумеется…

3. Де Росси завершил карьеру игрока, покинув «Боку», где он провел некоторое время после «Ромы». Давайте поаплодируем чемпиону мира!

4. В НХЛ вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сыграл на ноль в матче против бывшего клуба «Колорадо», Ковальчук результативно дебютировал за «Монреаль», а «Нэшвилл» уволил Лавиолетта. Все результаты дня – здесь.

5. В КХЛ «Авангард» уступил «Барысу», ЦСКА проиграл «Салавату», рижское «Динамо» пропустило 7 шайб от «Йокерита».

6. О трансферном рынке в России: Смолов гипотетически может уйти в «Эспаньол», хотя конкретный запрос пока поступал только от «Фейеноорда», «Рубин» взял лидера «Нефтехимика» Макарова и в будущем заберет у «Спартака» Бакаева-младшего. Кудряшов теперь игрок «Антальяспора», так что в РПЛ его не будет, а Скопинцев переходит из «Краснодара» в «Динамо».

7. Теперь о рынке в Европе: «Бавария» отправила «Реалу» запрос по Хакими, который пока играет в дортмундской «Боруссии», «МЮ» включился в борьбу за Видаля, сделав более выгодное предложение, чем «Интер», «Ман Сити» следит за защитником «Шахтера» Матвиенко, а Лингард начал сотрудничать с агентом Райолой.

8. Юрлова пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе из-за болезни. Ее заменит Поршнева.

9. В НБА 47 очков Йокича помогли «Денверу» победить «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Оклахому» и другие результаты.

10. В лиге ВТБ «Химки» с большим перевесом обыграли ЦСКА, «Зенит» победил «Цмоки-Минск».

Далее цитаты.

Пеп Гвардиола: «Работать в «МЮ» или «Реале» я не стану. Улечу на Мальдивы, если не будет предложений. Или не на Мальдивы, ведь там нет гольфа»

Канделаки о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Прогноз погоды не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома»

Ларионов о «Матч ТВ»: «Полный непрофессионализм. Ребята потрясающе играют за золото, а в это время показывают матч 10-летней давности»