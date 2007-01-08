«Ман Сити» разбил «МЮ», СКА проиграл «Спартаку» в 3-й раз, «Ливерпуль» подписал контракт с Nike и другие новости утра

1. «МЮ» проиграл «Ман Сити» (1:3) в домашнем полуфинале Кубка лиги. Ответный матч – 29 января. Во вторник «Сити» трижды забил к перерыву – с «Юнайтед» прежде не случалось такого на «Олд Траффорд» в XXI веке.

2. «Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июня. Клуб будет зарабатывать рекордные для Англии 80 млн фунтов.

3. В КХЛ «Спартак» обыграл СКА, «Ак Барс» победил «Магнитку», «Автомобилист» в овертайме уступил «Сибири». Тренер минского «Динамо» Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с президентом Беларуси Лукашенко. Вторничная победа «Спартака» – это уже 3-й случай, когда команда Знарка одолела СКА в этом сезоне.

4. В НХЛ Овечкин сделал дубль и делит с Селянне 11-е место по голам в истории лиги, у Панарина гол и 2 ассиста, Ковальчук вновь набрал очки за «Монреаль», на этот раз – два. Все результаты дня – здесь. Бывший тренер «Нью-Джерси» Хайнс возглавил «Нэшвилл».

5. В Африке назвали лучшего футболиста года, лауреатом стал Мане. В символическую сборную континента вошли, в частности, Салах, Обамеянг, Марез, Хакими и Онана.

6. «Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева, ранее игравшего за «Краснодар». Контракт – на 4,5 года.

7. Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл», рассчитанный до конца 2023 года. Вообще же долгосрочные соглашения есть уже у пяти пилотов «Формулы-1».

8. Шарапова вылетела в 1-м круге турнира в Брисбене, проиграв на тай-брейке американке Брэди. Бертенс, Самсонова и Осака прошли дальше, Павлюченкова выбыла.

9. В НБА «Торонто» уступил «Портленду», «Лейкерс» встречаются с «Никс». Другие результаты – здесь.

10. Продолжается ралли-рейд «Дакар». Брейбек и Сайнс-старший в лидерах завершили третий этап, Алонсо показал пятое время дня, Каргинов сократил отставание от Вязовича.

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