ЦСКА подписал лучшего бомбардира белорусской лиги Шкурина

Нападающий Илья Шкурин официально стал игроком ЦСКА.
Стороны подписали контракт, рассчитанный на четыре с половиной сезона.
В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 19 голов в 26 матчах за «Энергетик-БГУ».
Футболист перешел в ЦСКА транзитом через брестское «Динамо».
У форварда есть опыт выступлений за молодежную сборную Беларуси: 6 матчей, 1 гол.
ЦСКА покупает самого забивного белоруса: он ссорился в клубе и сборной, а его агент критиковал тренера в фэйсбуке
⚡ Илья, ты дома! 🔴🔵#ЦСКА подписал 4,5-летний контракт с белорусским нападающим Ильёй Шкуриным. Сардэчна запрашаем! 🇧🇾— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 9, 2020
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