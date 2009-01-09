ЦСКА подписал лучшего бомбардира белорусской лиги Шкурина

Нападающий Илья Шкурин официально стал игроком ЦСКА.

Стороны подписали контракт, рассчитанный на четыре с половиной сезона.

В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 19 голов в 26 матчах за .

Футболист перешел в ЦСКА транзитом через брестское «Динамо».

У форварда есть опыт выступлений за молодежную сборную Беларуси: 6 матчей, 1 гол.

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