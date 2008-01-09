«Реал» в финале Суперкубка Испании, напавший на Квитову получил 11 лет, Тарасов поедет на сборы с «Рубином» и другие новости утра

1. «Реал» легко победил «Валенсию» (3:1) и вышел в финал Суперкубка Испании. У «Мадрида» 15-й матч подряд без поражений – лучшая серия с 2017 года.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Атлетико» во втором полуфинале. В декабре команды выдали плотный матч на «Ванда Метрополитано», где все решил гений Месси. «Атлетико» в последний раз побеждал «Барсу» в 2016-м, когда Гризманн еще носил мадридскую форму, так что букмекеры считают каталонцев крепким фаворитом. Но в играх на вылет бывает всякое, так что ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте на матч по своему усмотрению!

2. КХЛ. ЦСКА победил московское «Динамо», «Салават» уступил «Локомотиву». Все результаты игрового дня – тут.

3. Появилась информация, что «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем с алкоголем. Клуб выступил с опровержением.

4. Преступнику, напавшему в 2016 году на чешскую теннисистку Петру Квитову, увеличили срок с 8 до 11 лет.

5. В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

6. НХЛ. Кузнецов набрал очки в 7 матчах подряд, но его «Вашингтон» проиграл «Филадельфии». Другие результаты – здесь.

7. Первый канал отменил трансляцию шоу Навки с участием Загитовой 8 января и покажет выступление 12 января.

8. Трансферы. «Ювентус» продал северокорейца Хан Кван Сона в катарский «Аль-Духайль». Полузащитник «Валенсии» Черышев интересен клубу из Китая. Оле-Гуннар Сульшер настаивает на покупке защитника ван де Бека, «Аякс» хочет за него 50+ млн фунтов. «Тоттенхэм» включился в борьбу за Пионтека, «Милан» оценивает игрока в 30 млн фунтов. «Челси» хочет арендовать хавбека «Бенфики» Жедсона на полтора года с опцией выкупа за 55 млн фунтов.

«Шальке» предложил «Ростову» 10+5 млн евро за Шомуродова. Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов проведет зимние сборы с «Рубином». Форвард «Удинезе» Визеу передумал переходить в «Атлетико Паранаэнсе», получив предложение из России.

9. Суд над боксером Сергеем Ковалевым по делу об избиении американской модели перенесен на 8 апреля.

10. НБА. «Бостон» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» взял верх над «Далласом». Остальные результаты – здесь.

11. «Зенит» сыграет с «Зальцбургом» на сборе в Дохе 25 января. «Спартак» не отменит сбор в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.

12. На 4-м этапе ралли «Дакар»-2020 Каргинов обошел Вязовича, Сайнс-старший и Брейбек сохранили лидерство в своих категориях.

13. Российские теннисист Андрей Рублев обыграл Михаила Кукушкина во втором круге турнира в Дохе и вышел в четвертьфинал. Россия сегодня сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ATP Cup.

14. НХЛ представила форму на Матч звезд с логотипами всех клубов лиги.

Цитаты дня.

Тренер «Монтеррея»: «Клопп проявил ко мне неуважение, показав язык»

Ларионов о коррупции в МХЛ и ВХЛ: «Это длится уже много лет. Люди жалуются, просят помочь»

Хуан Пабло Сорин: «Месси – инопланетянин. Болельщики всего мира ждут, что он выиграет что-то с Аргентиной»

Томас Хитцльспергер: «Я сделал каминг-аут 6 лет назад. Рад, что поступил так, как считал правильным»

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