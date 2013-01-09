У Месси и Феликса случился конфликт после первого тайма

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В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» играет с «Атлетико» (1:1, второй тайм) в Саудовской Аравии.

В концовке первого тайма между игроками обеих клубов случились стычки.

Все началось с того, что после одного из эпизодов у ворот «Барсы» защитник Жорди Альба рукой коснулся лица полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. 

После того, как главный арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес дал свисток на перерыв, к Феликсу подошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси, между игроками случился конфликт.

К Феликсу затем подбежал Луис Суарес и начал что-то объяснять. Защитник «Атлетико» Стефан Савич попытался оттащить уругвайца, оба игрока начали толкаться. Судья Гонсалес Гонсалес показал обоим по желтой карточке.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции

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