У Месси и Феликса случился конфликт после первого тайма

В полуфинале Суперкубка Испании играет с «Атлетико» (1:1, второй тайм) в Саудовской Аравии.

В концовке первого тайма между игроками обеих клубов случились стычки.

Все началось с того, что после одного из эпизодов у ворот «Барсы» защитник Жорди Альба рукой коснулся лица полузащитника Жоау Феликса.

После того, как главный арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес дал свисток на перерыв, к Феликсу подошел нападающий «Барселоны» , между игроками случился конфликт.

К Феликсу затем подбежал и начал что-то объяснять. Защитник «Атлетико» Стефан Савич попытался оттащить уругвайца, оба игрока начали толкаться. Судья Гонсалес Гонсалес показал обоим по желтой карточке.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции