Кашшаи возглавит департамент судейства РФС (РБК)

Департамент судейства Российского футбольного союза возглавит 44-летний венгр .

О вероятном назначении сообщает РБК, ссылаясь на источник в , а также на собеседника, знакомого с ситуацией.

Как отметил источник в РФС, венгр прибудет в Россию в ближайшее время. Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что РФС рассматривал варианты с российскими специалистами, но решил остановиться на иностранце.

В РФС отказались прокомментировать информацию о назначении.

Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.

Отметим, что в апреле 2017 года Кашшаи обрел широкую известность, приняв ряд спорных решений в матче плей-офф Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Бавария» (4:2).

В декабре 2019-го пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.