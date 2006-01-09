ATP Cup. 1/4 финала. Россия – Аргентина. Хачанов играет c Пельей, Медведев встретится со Шварцманом

9 января в 1/4 финале ATP Cup сборная России встречается с командой Аргентины.
Австралия обыграла Великобританию и вышла в полуфинал турнира.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Аргентина – Россия
Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)
Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия)
Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)
Великобритания – Австралия – 1:2
Ник Кириос (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:2
Дэн Эванс (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6, 4:6, 7:6
Алекс де Минаур/ Ник Кириос (Австралия) – Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – 3:6, 6:3, 18:16