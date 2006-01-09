ATP Cup. 1/4 финала. Россия – Аргентина. Хачанов играет c Пельей, Медведев встретится со Шварцманом

Теги результаты ATP Карен Хачанов Даниил Медведев ATP Cup Теннис

9 января в 1/4 финале ATP Cup сборная России встречается с командой Аргентины. 

Австралия обыграла Великобританию и вышла в полуфинал турнира.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

 

Аргентина – Россия

 

Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)

Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия)

Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)

 

Великобритания – Австралия – 1:2

 

Ник Кириос (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:2

Дэн Эванс (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6, 4:6, 7:6

Алекс де Минаур/ Ник Кириос (Австралия) – Джейми Маррей/ Джо Салисбери (Великобритания) – 3:6, 6:3, 18:16

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