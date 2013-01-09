🔥«Барселона» – «Атлетико» – 1:1. Месси! Онлайн-трансляция

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» играет с «Атлетико» в Саудовской Аравии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 января, 22.00, «King Abdullah Sports City»
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Барселона –
Нето, Умтити, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Видаль, Бускетс, Гризманн, Месси, Суарес.
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Атлетико –
Облак, Лоди, Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46), Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.
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