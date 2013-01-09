🔥«Барселона» – «Атлетико» – 1:1. Месси! Онлайн-трансляция

В полуфинале Суперкубка Испании играет с «Атлетико» в Саудовской Аравии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Суперкубок в Саудовской Аравии: «Барсу» привезли не на тот стадион, испанских болельщиков почти нет