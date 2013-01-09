🔥«Барселона» – «Атлетико» – 1:1. Месси! Онлайн-трансляция

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В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» играет с «Атлетико» в Саудовской Аравии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Барселона – Атлетико 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
9 января, 22.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 46 Коке, 1:1 – 51 Месси, 2:1 – 62 Гризманн.
БарселонаНето, Умтити, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Видаль, Бускетс, Гризманн, Месси, Суарес.
АтлетикоОблак, Лоди, Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46), Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.
Предупреждения:
Пике (31), Томас (35), Суарес (45), Савич (45), Фелипе (64).

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