«Манчестер Сити» может приобрести в этом году до шести новых игроков.

В первую очередь «горожанам» необходимы центральный и левый защитники.

По данным The Telegraph, в сферу интересов «Сити» входят центрбеки Пау Торрес («Вильярреал»), Рубен Диаш («Бенфика»), а также левый защитник «Лестера» .

Также чемпионы Англии будут искать замену полузащитнику , который покинет клуб по окончании сезона.

Кроме того, из могут уйти вингер Лерой Сане (в «Баварию»), защитник Николас Отаменди и форвард Габриэл Жезус.

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