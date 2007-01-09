«Манчестер Сити» может приобрести в этом году до шести новых игроков.
В первую очередь «горожанам» необходимы центральный и левый защитники.
По данным The Telegraph, в сферу интересов «Сити» входят центрбеки Пау Торрес («Вильярреал»), Рубен Диаш («Бенфика»), а также левый защитник «Лестера» Бен Чилуэлл.
Также чемпионы Англии будут искать замену полузащитнику Давиду Сильве, который покинет клуб по окончании сезона.
Кроме того, из «Ман Сити» могут уйти вингер Лерой Сане (в «Баварию»), защитник Николас Отаменди и форвард Габриэл Жезус.
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