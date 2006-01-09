1,3 млн человек посмотрели финал МЧМ-2011 на «Матч ТВ». 6,6 млн – финал-2020 на Первом канале

Стали известны телевизионные рейтинги финала МЧМ-2020 между сборными России и Канады (3:4).

Аудитория прямой трансляции матча на канале составила 6,6 млн человек – 4,9% от населения России, сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на данные Mediascope.

В это же время также показывал игру Россия – Канада (5:3), но финала МЧМ-2011. Эфир посмотрели 1,3 млн зрителей.

Скандал с «Матч ТВ» еще раз показал: Россия – нехоккейная страна. Мы знали, но не думали, что настолько

«Матч ТВ» вместо финала МЧМ-2020 показал финал-2011. Некоторые болельщики думали, что Россия выиграла 🤯