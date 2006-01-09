1,3 млн человек посмотрели финал МЧМ-2011 на «Матч ТВ». 6,6 млн – финал-2020 на Первом канале

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Стали известны телевизионные рейтинги финала МЧМ-2020 между сборными России и Канады (3:4).

Аудитория прямой трансляции матча на Первом канале составила 6,6 млн человек – 4,9% от населения России, сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на данные Mediascope.

В это же время «Матч ТВ» также показывал игру Россия – Канада (5:3), но финала МЧМ-2011. Эфир посмотрели 1,3 млн зрителей.

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