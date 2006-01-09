Кейн выбыл до апреля из-за разрыва мышцы бедра

рассказал о повреждении форварда Харри Кейна.

У 26-летнего игрока выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. В связи с этим футболист перенесет операцию.

Операция не должна повлиять на сроки восстановления. Англичанин ориентировочно вернется к тренировкам в апреле.

Кейн получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1). В нынешнем сезоне АПЛ нападающий провел 20 матчей и забил 11 голов.

Мы часто слышим «дернул заднюю» – что это значит и как это лечат? Разбираем на примере Кейна