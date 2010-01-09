«Динамо» объявило об уходе Шейдаева. Он не забил за клуб в 8 матчах РПЛ

Нападающий Рамиль Шейдаев покинул «Динамо».
Стороны сегодня расторгли контракт.
Представители футболиста, по информации «Спорт-Экспресса», оказались не слишком довольны ситуацией, рассчитывая, что Шейдаев еще полгода проведет в клубе.
Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров РФС. При этом в «Динамо» уверены в юридической состоятельности своей позиции.
Шейдаев перешел в «Динамо» в июле, перебравшись из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне футболист провел восемь матчей в РПЛ, не отметившись забитыми мячами.