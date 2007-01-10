НБА. «Филадельфия» – «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

«Филадельфия» примет принципиального соперника . Во встрече «Тандер» – «Хьюстон» состоится возвращение Расселла Уэстбрука в Оклахому.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какая команда определила 2010-е? Продолжаем голосовать: осталось четыре претендента

Какая команда определила 2010-е? Продолжаем голосовать: осталось четыре претендента