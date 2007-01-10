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    НБА. «Филадельфия» – «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Кливленд Детройт Хьюстон Миннесота Филадельфия Портленд НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. 

    «Филадельфия» примет принципиального соперника «Бостон». Во встрече «Тандер» – «Хьюстон» состоится возвращение Расселла Уэстбрука в Оклахому.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Бостон 36:48 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Ричардсон (13), Симмонс (6), Харрис (3), Скотт (2), Хорфорд (2), Берк (0), Тайбулл (0), Эннис (0), Коркмаз (0).
    Бостон
    Уокер (13), Смарт (8), Браун (6), Тейтум (4), Хэйворд (2), Кантер (2), Оджелей (0), Тайс (0).

    Детройт – Кливленд 49:37 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Роуз (7), Драммонд (6 + 8 подборов), Думбуя (5), Снелл (4), Михайлюк (3), Браун (2), Гэллоуэй (2), Вуд (2), Макер (1).
    Кливленд
    Томпсон (8), Осман (5), Лав (5), Секстон (4), Гарлэнд (2), Маккинни (2), Найт (0), Жижич (0).

    Миннесота – Портленд
    Дата проведения
    10 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью
    Миннесота
    Напьер (0), Калвер (0), Ковингтон (0), Уиггинс (0), Дженг (0).
    Портленд
    Лиллард (0), Бэйзмор (0), Макколлум (0), Энтони (0), Уайтсайд (0).

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    10 января, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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