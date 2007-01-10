НБА. «Филадельфия» – «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Филадельфия» примет принципиального соперника «Бостон». Во встрече «Тандер» – «Хьюстон» состоится возвращение Расселла Уэстбрука в Оклахому.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Ричардсон (13), Симмонс (6), Харрис (3), Скотт (2), Хорфорд (2), Берк (0), Тайбулл (0), Эннис (0), Коркмаз (0).
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Роуз (7), Драммонд (6 + 8 подборов), Думбуя (5), Снелл (4), Михайлюк (3), Браун (2), Гэллоуэй (2), Вуд (2), Макер (1).
- Дата проведения
- 10 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 10 января, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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