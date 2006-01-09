Андрей Рублев: «Постороннему, пусть и психологу, я не доверяю. Как он мне поможет?»

Третья ракетка России Андрей Рублев в интервью Sports.ru рассказал, как работает над психологией.

«Да никак, просто думаю и разбираюсь. Я считаю, что у меня есть видение, а постороннему человеку, пусть и психологу, я не доверяю.

Я никого не осуждаю и не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но вот я приду к психологу – как он мне поможет?

Я в любом случае знаю про теннис больше него – как он сможет мне говорить, что я должен делать? Не говоря о том, что у каждого человека в жизни свои проблемы – и он еще будет свои проецировать на меня?»

Также россиянин прокомментировал эволюцию своей игры.

«Когда я только перешел в профессионалы, у меня были только удары. Ни тактики, ни логики, ни тем более физических данных не было – только удары.

Так что, когда я выходил на матч, и у меня удары шли, завязывалась борьба, а когда не шли, я проигрывал без борьбы: у меня не хватало физики, чтобы играть спокойно, разыгрывать не торопясь.

Но я работал над этим, и это длинный процесс – нет такого, что тебя закрыли на несколько недель в зале, и ты стал молнией.

Это невозможно собрать быстро как лего – надо работать постоянно, и тогда наступит момент, когда эта работа перейдет в качество на корте».

Рублев внезапно взрослый: не психует, не гонится за деньгами, оберегает родных. Но на Кубке Кремля давился шашлыком из суеверия