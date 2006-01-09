«Фейеноорд» Адвоката хотел арендовать Кокорина. «Зенит» не отпустит игрока

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат был заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокороина.

Экс-тренер клуба из Санкт-Петербурга хотел арендовать 28-летнего россиянина, сообщил «Спорт-Экспресс».

Однако генеральный директор Александр Медведев исключил возможный уход Кокороина на правах аренды до конца сезона.

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаем. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре.

В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – заявил Медведев в интервью «Чемпионату».