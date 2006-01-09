Телеканал TSN опубликовал топ-50 самых перспективных хоккеистов НХЛ.

Телеканал TSN опубликовал топ-50 самых перспективных хоккеистов .

Отмечается, что в рейтинг включены только те игроки, которые еще не закрепились в основных составах своих клубов.

Список возглавил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ 8 января в матче против «Колорадо» (5:3). Вторым стал нападающий Григорий Денисенко, выбранный Флоридой на драфте-2018. Замкнул тройку канадский защитник Боуэн Байрэм. Он был выбран «Колорадо» на драфте-2019.

Четвертым стал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Миннесоте». Пятое место занял защитник ЦСКА Александр Романов, которого задрафтовал .

В топ-50 также вошли Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), Виталий Кравцов (36) и Александр Алексеев (37).