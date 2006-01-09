Шестеркин – самый перспективный игрок НХЛ по версии TSN. Денисенко, Капризов и Романов – в топ-5

Теги ЦСКА Локомотив рейтинги Рейнджерс Монреаль Флорида Миннесота Колорадо НХЛ КХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Александр Хованов Григорий Денисенко Виталий Кравцов Александр Алексеев Александр Романов Василий Подколзин Боуэн Байрэм Иван Просветов Хоккей

Телеканал TSN опубликовал топ-50 самых перспективных хоккеистов НХЛ.

Отмечается, что в рейтинг включены только те игроки, которые еще не закрепились в основных составах своих клубов.

Список возглавил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ 8 января в матче против «Колорадо» (5:3). Вторым стал нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, выбранный Флоридой на драфте-2018. Замкнул тройку канадский защитник Боуэн Байрэм. Он был выбран «Колорадо» на драфте-2019.

Четвертым стал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Миннесоте». Пятое место занял защитник ЦСКА Александр Романов, которого задрафтовал «Монреаль».

В топ-50 также вошли Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), Виталий Кравцов (36) и Александр Алексеев (37).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья