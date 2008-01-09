Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони может продолжить карьеру в России.
31-летний форвард сейчас находится в статусе свободного агента. Бони поступил звонок, когда он давал интервью, и нападающий, отвечая на вопросы журналиста, пояснил, что ему звонили из «Рубина».
– Еще одно предложение?
– «Рубин» Казань.
– Вы там бывали когда-нибудь?
– Нет, я играл против Краснодара (вероятно, имеются в виду матчи с «Кубанью» в составе «Суонси» – примечание Sports.ru). Против «Рубина» я не играл.
– Какие вообще мысли о том, чтобы поиграть в России?
– Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России.
В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде – там холодно!
Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, – сказал Бони.
У форварда есть большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он провел несколько сезонов в составе «Суонси», «Манчестер Сити» и «Стока».