Бывший нападающий «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в России.

31-летний форвард сейчас находится в статусе свободного агента. Бони поступил звонок, когда он давал интервью, и нападающий, отвечая на вопросы журналиста, пояснил, что ему звонили из .

– Еще одно предложение?

– «Рубин» Казань.

– Вы там бывали когда-нибудь?

– Нет, я играл против Краснодара (вероятно, имеются в виду матчи с «Кубанью» в составе «Суонси» – примечание Sports.ru). Против «Рубина» я не играл.

– Какие вообще мысли о том, чтобы поиграть в России?

– Не знаю. Один из моих лучших друзей, , играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России.

В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде – там холодно!

Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, – сказал Бони.

У форварда есть большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он провел несколько сезонов в составе «Суонси», «Манчестер Сити» и «Стока».