Сульшер считает, что «МЮ» должен подписать 6 игроков за два трансферных окна

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высшая лига Голландия Аякс Эшли Янг премьер-лига Англия Поль Погба Донни ван де Бек Скотт Мактомини Футбол

«Манчестер Юнайтед» может усилиться зимой и летом. 

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер считает, что ему нужно шесть трансферов в ближайшие два трансферных окна, сообщает The Times. 

В шорт-лист «Манчестер Юнайтед», в частности, входит 22-летний полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек.

Голландский клуб готов продать игрока, но только летом, что не очень устраивает Сульшера, которому нужны усиления из-за травм Поля Погба и Скотта Мактомини.

Отмечается, что защитник Эшли Янг не сможет покинуть «Манчестер Юнайтед» в в январское трансферное окно.

34-летний капитан клуба готов уйти из «МЮ» в этом месяце, но Сульшер не хочет терять его сейчас, поэтому Янг, скорее всего, перейдет в «Интер» бесплатно в конце сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья