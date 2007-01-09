Сульшер считает, что «МЮ» должен подписать 6 игроков за два трансферных окна

может усилиться зимой и летом.

Главный тренер «МЮ» считает, что ему нужно шесть трансферов в ближайшие два трансферных окна, сообщает The Times.

В шорт-лист «Манчестер Юнайтед», в частности, входит 22-летний полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек.

Голландский клуб готов продать игрока, но только летом, что не очень устраивает Сульшера, которому нужны усиления из-за травм и Скотта Мактомини.

Отмечается, что защитник не сможет покинуть «Манчестер Юнайтед» в в январское трансферное окно.

34-летний капитан клуба готов уйти из «МЮ» в этом месяце, но Сульшер не хочет терять его сейчас, поэтому Янг, скорее всего, перейдет в «Интер» бесплатно в конце сезона.